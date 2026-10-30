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Cameron Boozer tarihe geçti: Memphis Grizzlies sezona 5'te 5'le başladı

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Cameron Boozer tarihe geçti: Memphis Grizzlies sezona 5'te 5'le başladı
Başlık ResmiCameron Boozer tarihe geçti: Memphis Grizzlies sezona 5'te 5'le başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cameron Boozer'ın "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 124-103 mağlup etti.

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NBA'de Memphis Grizzlies, Moda Center'da oynanan karşılaşmada Trail Blazers'ı 124-103 yendi. Grizzlies'ın çaylak oyuncusu Cameron Boozer, 18 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle oynayarak NBA kariyerinin ilk "triple-double"ını yaptı.

Grizzlies'ın 5'inci galibiyetine ulaştığı maçta Isaiah Stewart 18, Cedric Coward 17 ve Zach Edey ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Blazers'ta Deni Avdija, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ja Morant 14 ve Toumani Camara ise 13 sayıyla oynadı.

Cameron Boozer
Başlık ResmiCameron Boozer

DARIUS ACUFF'UN 34 SAYISI KINGS'E YETMEDİ

Smoothie King Center'da oynanan müsabakada New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i 132-120 yendi.

Kings'te Darius Acuff, 34 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken De'Andre Hunter ve Precious Achiuwa 24'er sayı kaydetti.

Pelicans'ta Jeremiah Fears 22 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Zion Williamson, 22 sayıyla oynadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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