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Rockets'ta Alperen Şengün şov: "Double-double" yaptı, galibiyeti getirdi

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Rockets'ta Alperen Şengün şov: "Double-double" yaptı, galibiyeti getirdi
Başlık ResmiRockets'ta Alperen Şengün şov: "Double-double" yaptı, galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı karşılaşmada Boston Celtics'i sahasında 109-93 yendi.

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NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 109-93'lük skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yapan milli oyuncumuz Alperen Şengün, maçın en skorer ismi oldu. Jabari Smith de 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken; Amen Thompson 14, Tari Eason ise 13 sayıyla Rockets'ın yedinci galibiyetine katkı verdi.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 19, Neemias Queta 16 ve Luka Garza 14 sayıyla maçı tamamladı.

Alperen Şengün
Başlık ResmiAlperen Şengün

ADEM BONALI 76ERS KAZANDI

Xfinity Mobile Arena'da oynanan müsabakada Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 126-107 yendi.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 3 sayı ve 6 ribauntla maçı tamamladı. Tyrese Maxey 26 sayı ve 11 asist, Jaylen Brown ise 25 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. VJ Edgecombe da 21 sayıyla maçı tamamladı.

Adem Bona
Başlık ResmiAdem Bona

Bulls'ta Caleb Wilson 24, Norman Powell 18 sayı atarken Josh Giddey ise 13 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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