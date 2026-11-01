Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Rockets'tan Thunder'a 21 sayılık fark

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Rockets'tan Thunder'a 21 sayılık fark
Başlık ResmiAlperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark

NBA'de Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup ederken milli basketbolcu Alperen Şengün, triple-double'ın bir ribaund ve bir asist uzağında kaldı. Gecenin bir diğer öne çıkan performansına ise 43 sayıyla Victor Wembanyama imza attı.

Kaydet
|

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada sergilediği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Toyota Center'da oynanan mücadelede yaklaşık 33 dakika parkede kalan Alperen Şengün, 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve 1 blokla karşılaşmayı tamamladı. Milli oyuncu, triple-double yapmaya bir ribaunt ve bir asist uzaklıkta kaldı.

Alperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark
Başlık ResmiAlperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark

WEMBANYAMA'DAN 43 SAYILIK GÖSTERİ

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves'u 121-111 mağlup etti.

Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 6 blokla karşılaşmaya damga vurdu. Dylan Harper 25, De'Aaron Fox ise 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 27 sayı üretirken Jaden McDaniels ve Jonathan Kuminga 19'ar sayıyla oynadı.

Alperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark
Başlık ResmiAlperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark

ADEM BONA'DAN 2 SAYI

Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 109-104 mağlup ederek gecenin kazanan takımlarından biri oldu.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla karşılaşmayı tamamladı.

BAKMADAN GEÇME
Alperen Şengün oynamadı, Houston Rockets bu sezon ilk defa kaybetti
SPOR

Alperen Şengün oynamadı, Houston Rockets bu sezon ilk defa kaybetti
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.