Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Rockets'tan Thunder'a 21 sayılık fark

NBA'de Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup ederken milli basketbolcu Alperen Şengün, triple-double'ın bir ribaund ve bir asist uzağında kaldı. Gecenin bir diğer öne çıkan performansına ise 43 sayıyla Victor Wembanyama imza attı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada sergilediği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Toyota Center'da oynanan mücadelede yaklaşık 33 dakika parkede kalan Alperen Şengün, 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve 1 blokla karşılaşmayı tamamladı. Milli oyuncu, triple-double yapmaya bir ribaunt ve bir asist uzaklıkta kaldı.

Alperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark

WEMBANYAMA'DAN 43 SAYILIK GÖSTERİ

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves'u 121-111 mağlup etti.

Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 6 blokla karşılaşmaya damga vurdu. Dylan Harper 25, De'Aaron Fox ise 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 27 sayı üretirken Jaden McDaniels ve Jonathan Kuminga 19'ar sayıyla oynadı.

Alperen Şengün triple-doubleın kıyısından döndü! Rocketstan Thundera 21 sayılık fark

ADEM BONA'DAN 2 SAYI

Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 109-104 mağlup ederek gecenin kazanan takımlarından biri oldu.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla karşılaşmayı tamamladı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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