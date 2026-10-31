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Spor

Alperen Şengün oynamadı, Houston Rockets bu sezon ilk defa kaybetti

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Alperen Şengün oynamadı, Houston Rockets bu sezon ilk defa kaybetti
Başlık ResmiAlperen Şengün oynamadı, Houston Rockets bu sezon ilk defa kaybetti

Amerşkan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'e 116-111 mağlup oldu ve bu sezon ilk defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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NBA'de heyecan 10 maçla devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 116-111 mağlup etti ve üst üste 3, toplamda 4'üncü galibiyetini elde etti.

Kevin Durant - Kyrie Irving
Başlık ResmiKevin Durant - Kyrie Irving

Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı, Cooper Flagg 33 sayı ve Daniel Gafford da 18 sayı kaydetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün sakatlığı nedeniyle forma giymezken; Kevin Durant 28 sayı, Jabari Smith Jr. da 22 sayıyla oynadı.

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PHILADELPHIA EVİNDE KAZANDI

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da mücadele ettiği New York Knicks'i 98-93'lük skorla yenerek, bu sezon 5'inci galibiyetini kazandı.

Philadelphia'da Tyrese Maxey 27 sayı, Anfernee Simons 21 sayı ve LeBron James de 20 sayıyla müsabakayı tamamlarken; milli basketbolcu Adem Bona, 14 dakika kaldığı parkede 2 ribaund, 1 blokla oynadı. Bu sezonki 4'üncü mağlubiyetini yaşayan New York'ta ise Jalen Brunson 24 sayı kaydederken, Karl-Anthony Towns da 22 sayı, 12 ribaund ile "double-double" yaptı.

Tyrese Maxey
Başlık ResmiTyrese Maxey

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 95 - Charlotte Hornets: 79
Toronto Raptors: 114 - Orlando Magic: 121
Boston Celtics: 125 - Chicago Bulls: 111
Brooklyn Nets: 94 - Detroit Pistons: 110
Philadelphia 76ers: 98 - New York Knicks: 93
Dallas Mavericks: 116 - Houston Rockets: 111
Miami Heat: 145 - Indiana Pacers: 125
Minnesota Timberwolves: 127 - Los Angeles Clippers: 101
Phoenix Suns: 120 - Denver Nuggets: 127
Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Lakers: 95

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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