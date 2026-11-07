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Los Angeles Lakers'tan NBA Kupası'nda ilk galibiyet: Luka Doncic'ten 53 sayı

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Los Angeles Lakers'tan NBA Kupası'nda ilk galibiyet: Luka Doncic'ten 53 sayı
Başlık ResmiLos Angeles Lakers'tan NBA Kupası'nda ilk galibiyet: Luka Doncic'ten 53 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Luka Doncic'in 53 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 124-118 yendi.

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NBA Kupası'nda Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 124-118'lik skorla devirdi.

Lakers'ta Luka Doncic, 53 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sloven basketbolcu ayrıca, 5 asist ve 5 ribauntla mücadele etti. Ev sahibi ekibin NBA Kupası'ndaki ilk galibiyetinde Walker Kessler 16 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken; Austin Reaves, 25 sayı kaydetti.

Blazers'ta Deni Avdija, 22 sayı ve 11 asist, Donovan Clingan ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Damian Lillard 22 ve Toumani Camara ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Luka Doncic
Başlık ResmiLuka Doncic

CELTICS'TEN 2'DE 2

Jayson Tatum'ın 34 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynadığı maçta Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 119-80 yenerek NBA Kupası'nda 2'de 2 yaptı.

Spectrum Center'da oynanan mücadelede Derrick White 18 ve Payton Pritchard 12 sayıyla konuk ekibin galibiyetine katkı verdi.

İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan ev sahibi Hornets'ta Naz Reid 14, Tidjane Salaün 13 ve Sion James 11 sayıyla oynadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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