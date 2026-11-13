Spor

Yok artık Cunningham: Kariyer rekoru kırdı, Detroit'e 2 uzatmada maç kazandırdı

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Yok artık Cunningham: Kariyer rekoru kırdı, Detroit'e 2 uzatmada maç kazandırdı
Başlık ResmiYok artık Cunningham: Kariyer rekoru kırdı, Detroit'e 2 uzatmada maç kazandırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, deplasmanda Washington Wizards'ı iki uzatmaya giden maçta 144-140 mağlup etti. Detroit'te Cade Cunningham 52 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti. Detroit Pistons, Capital One Arena'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 144-140'lık skorla mağlup etti.

Deplasmanda iki uzatmaya giden maç ile 8'inci galibiyetini kazandan Detroit'te Cade Cunningham, 52 sayıyla kariyer rekorunu kırarken; Daniss Jenkins 21 sayı, Ausar Thompson da 17 sayıyla oynadı.

Ligde üst üste 6, toplamda 9'uncu yenilgisini alan Washington'da Trae Young 37 sayı, Anthony Davis ile Alex Sarr'ın da 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Cade Cunningham
Başlık ResmiCade Cunningham

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 123 - Toronto Raptors: 112
Washington Wizards: 140 - Detroit Pistons: 144
Minnesota Timberwolves: 133 - Dallas Mavericks: 94
Phoenix Suns: 101 - Charlotte Hornets: 96

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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