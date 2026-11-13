Yok artık Cunningham: Kariyer rekoru kırdı, Detroit'e 2 uzatmada maç kazandırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, deplasmanda Washington Wizards'ı iki uzatmaya giden maçta 144-140 mağlup etti. Detroit'te Cade Cunningham 52 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti. Detroit Pistons, Capital One Arena'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 144-140'lık skorla mağlup etti.

Deplasmanda iki uzatmaya giden maç ile 8'inci galibiyetini kazandan Detroit'te Cade Cunningham, 52 sayıyla kariyer rekorunu kırarken; Daniss Jenkins 21 sayı, Ausar Thompson da 17 sayıyla oynadı.

Ligde üst üste 6, toplamda 9'uncu yenilgisini alan Washington'da Trae Young 37 sayı, Anthony Davis ile Alex Sarr'ın da 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Cade Cunningham

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 123 - Toronto Raptors: 112

Washington Wizards: 140 - Detroit Pistons: 144

Minnesota Timberwolves: 133 - Dallas Mavericks: 94

Phoenix Suns: 101 - Charlotte Hornets: 96

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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