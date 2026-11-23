NBA efsanesi Hakeem Olajuwon, Houston'da milyonlarca dolar değerindeki tarihi bir binayı satın alarak camiye dönüştürdü. İslam Davet Merkezi adıyla hizmet veren projeye ilişkin konuşan Olajuwon, “Bu, kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli. Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz.” dedi.

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NBA tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Hakeem Olajuwon, basketbol kariyerinin ardından hayata geçirdiği projeyle gündeme geldi. Uzun yıllar formasını giydiği Houston'da milyonlarca dolar değerinde tarihi bir bina satın alan Nijeryalı eski basketbolcu, yapıyı cami ve eğitim merkezine dönüştürerek İslam Davet Merkezi adıyla hizmete açtı.

NBA efsanesi gönülleri fethetti! Tarihi binayı alıp camiye dönüştürdü: Hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz

MÜSLÜMANLARIN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN TASARLANDI

Olajuwon'un hayata geçirdiği merkez, yalnızca ibadet amacıyla değil, Müslümanların bir araya gelmesi ve dini eğitim alabilmesi için de tasarlandı. Merkezde Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra kültürel etkinlikler düzenleniyor ve farklı inançlara sahip kişilere İslam hakkında bilgi veriliyor.

CNN'den Larry Madowo'ya röportaj veren Olajuwon, projenin kendisi için taşıdığı manevi anlamın basketbol kariyerinde kazandığı tüm kupalardan daha büyük olduğunu dile getirdi.

NBA efsanesi gönülleri fethetti! Tarihi binayı alıp camiye dönüştürdü: Hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz

“ALLAH’A HİZMET ETMEKTEN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK”

Ünlü basketbolcu, İslam Davet Merkezi'ni hayata geçirmesinin kendisi için en önemli başarılardan biri olduğunu belirterek, “Bu, kazandığım şampiyonluklardan bile daha değerli. Hayatta elde ettiğim hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz. Basketboldaki başarılarımdan da hayattaki tüm başarılarımdan da daha büyük. Çünkü Allah'a hizmet etmekten daha değerli bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

NBA efsanesi gönülleri fethetti! Tarihi binayı alıp camiye dönüştürdü: Hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz

HAKEEM OLAJUWON KİMDİR?

21 Ocak 1963'te Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Hakeem Olajuwon, basketbol kariyerine ABD'de Houston Üniversitesi formasıyla adım attı. 1984 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından ilk sıradan seçilen efsane pivot, 1994 ve 1995 yıllarında takımını üst üste iki kez NBA şampiyonluğuna taşıdı. Her iki final serisinde de En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanan Olajuwon, 12 kez All-Star seçildi ve normal sezon MVP'si unvanını da elde etti.

NBA efsanesi gönülleri fethetti! Tarihi binayı alıp camiye dönüştürdü: Hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz

NBA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Savunmadaki başarısıyla da NBA tarihine geçen Olajuwon, kariyeri boyunca yaptığı 3 bin 830 blokla ligin tüm zamanlar blok lideri konumunda bulunuyor.

Ayrıca 2 bin 162 top çalma kaydeden eski yıldız, NBA tarihinde hem 3 bin blok hem de 2 bin top çalma barajını aşan tek oyuncu olma özelliğini taşıyor.

NBA efsanesi gönülleri fethetti! Tarihi binayı alıp camiye dönüştürdü: Hiçbir başarı bununla kıyaslanamaz

Olajuwon, 29 Mart 1990'da Milwaukee Bucks karşısında 18 sayı, 16 ribaund, 10 asist ve 11 blok üreterek bir maçta dört farklı istatistik kategorisinde çift haneli rakamlara ulaşan (quadruple-double) dört oyuncudan biri olarak da tarihe geçti.

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