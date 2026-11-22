Arjantin ekibi Boca Juniors'ın yıldız futbolcusu Leandro Paredes, Copa Sudamericana şampiyonluğunun ardından canlı yayında röportaj verdiği sırada aniden yere yığıldı. Muhabirin sorusunu cevapladığı sırada baygınlık geçiren futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

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Arjantin'in ünlü futbol kulüplerinden Boca Juniors, Copa Sudamericana finalinde Brezilya temsilcisi Atletico-MG'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde oynanan finalin ardından kameraların karşısına geçen yıldız futbolcu Leandro Paredes, röportaj sırasında fenalaştı.

Şampiyonluk sevinci kabusa döndü! Ünlü futbolcu canlı yayında aniden yere yığıldı

CANLI YAYINDA ANİDEN YERE YIĞILDI

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Paredes, muhabirin kutlamalara ilişkin sorusunu cevaplıyordu.

Arjantinli futbolcu, "Şimdi takım arkadaşlarımla tadını çıkarma ve yaşadığımız her şey için teşekkür etme zamanı..." dediği sırada bir anda yere yığıldı.

Yaşananlar karşısında muhabir büyük şaşkınlık yaşarken, Paredes'in yerde kaldığı anlarda canlı yayın görüntüsü kesildi.

Şampiyonluk sevinci kabusa döndü! Ünlü futbolcu canlı yayında aniden yere yığıldı

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Arjantin gazetesi Diario Ole'nin haberine göre yıldız futbolcunun yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle fenalaştığı öğrenildi.

Boca Juniors sağlık ekibinin müdahale ettiği Paredes, kısa sürede kendine geldi.

Futbolcu, hava sıcaklığının 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 80'e ulaştığı Barranquilla'da dinlenmesi için soyunma odasına götürüldü.

MAÇ SIRASINDA DA RAHATSIZLANMIŞ

Paredes final karşılaşması sırasında da kendisini iyi hissetmediği söylemişti.

Arjantinli futbolcu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maçın ikinci yarısında oyundan alınarak yerini Belmonte'ye bırakmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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