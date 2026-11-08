Eski Fenerbahçeli Enner Valencia 90+6'da sahneye çıktı! Arjantin'de şampiyonu belirledi

Arjantin'de sezonun son haftası unutulmaz bir şampiyonluk yarışına sahne oldu. Rosario Central, rakibinin maçını takip ederken VAR incelemesi sırasında gelen yanlış haberle şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ancak Boca Juniors'ın Enner Valencia ile 90+6'da bulduğu gol, kupanın sahibini belirledi.

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Arjantin'de 2026 sezonunun şampiyonu nefes kesen son hafta maçlarının ardından belli oldu. Boca Juniors, Rosario Central ve Argentinos Juniors'un şampiyonluk umutlarıyla çıktığı son haftada gülen taraf Boca Juniors oldu. Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle zafere uzanan Boca, rakiplerinin de sonuçlarıyla şampiyonluğunu ilan ederken Rosario Central cephesinde ise erken kutlama şaşkınlığı yaşandı.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia 90+6da sahneye çıktı! Arjantinde şampiyonu belirledi

ŞAMPİYONLUK SON DAKİKAYA KALDI

Sezonun son haftasına şampiyonluk iddiasıyla giren üç takımdan Boca Juniors, sahasında Defensa y Justicia'yı ağırladı. Rosario Central, Estudiantes de Rio Cuarto karşısında galibiyet ararken Argentinos Juniors ise Huracan'ı konuk etti.

Şampiyonluk yarışındaki üç takımın da kazanmak zorunda olduğu haftada ilk sonuç Rosario Central cephesinde geldi. Ev sahibi ekip, Julian Fernandez'in 44. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Emanuel Coronel ise 86. dakikada farkı ikiye çıkararak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla puanını yükselten Rosario Central, gözünü Boca Juniors'ın maçına çevirdi.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia 90+6da sahneye çıktı! Arjantinde şampiyonu belirledi

ENNER VALENCIA 90+6'DA SAHNEYE ÇIKTI

Boca Juniors, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada Defensa y Justicia karşısında uzun süre gol bulamadı. Mücadelenin golsüz sona ermesi halinde yaşanabilecek puan kaybı nedeniyle baskı artarken sahneye Enner Valencia çıktı.

Deneyimli golcü, 90+6. dakikada fileleri havalandırarak Boca Juniors'a hayati bir galibiyet kazandırdı. Bu golle birlikte Boca Juniors, son haftada şampiyonluk yarışındaki rakiplerine üstünlük sağlayarak sezonu zirvede tamamladı.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia 90+6da sahneye çıktı! Arjantinde şampiyonu belirledi

VAR KARIŞIKLIĞI ROSARIO CENTRAL TARAFTARLARINI YANILTTI

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Rosario Central cephesinde yaşandı. Estudiantes de Rio Cuarto karşısında aldığı galibiyetin ardından Boca Juniors'ın puan kaybetmesini bekleyen taraftarlar, Valencia'nın golü sonrası yapılan VAR incelemesi sırasında yanlış bilgi aldı.

Muhtemel faul nedeniyle incelemeye alınan golde herhangi bir ihlal tespit edilmedi ve hakem gol kararını onayladı. Ancak inceleme devam ederken Rosario Central tribünlerine golün geçersiz sayıldığı yönünde yanlış bilgi ulaştı. Bunun üzerine tribünlerde şampiyonluk kutlamaları başladı.

Boca Juniors karşılaşmasının sona ermesiyle gerçek sonuç ortaya çıktı. Böylece Rosario Central'ın şampiyonluk hayalleri sona ererken Boca Juniors sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia 90+6da sahneye çıktı! Arjantinde şampiyonu belirledi

ALMIRON'DAN ERKEN KUTLAMA İTİRAFI

Karşılaşmanın ardından yaşananlara ilişkin konuşan Rosario Central Teknik Direktörü Jorge Almiron, tribünlerdeki karışıklığı şu sözlerle anlattı:

"Kafamız karıştı. Kalabalığın coşkusuna kapılıp çok erken kutlama yaptık."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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