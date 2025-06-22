Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İspanya'ya geri dönüş planı

İddialara göre Morata, Galatasaray'da kendini önemli bir parça olarak görmüyor ve menajerinden kulüp bulmasını istedi. Hedefinde ise La Liga'nın olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'da yer alana habere göre, İspanyol yıldız sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberde Morata'nın, Galatasaray'da kendini takımın önemli bir parçası olarak görmediği ve bu nedenle ayrılık kararı aldığı belirtildi. İspanyol forvetin menajerinden yeni bir kulüp bulmasını istediği de aktarıldı.

İSPANYA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan Morata'nın isteğinin İspanya'ya geri dönmek olduğu vurgulandı. Ayrıca tecrübeli santrfor için Sevilla dahil birçok kulübün de devrede olduğu belirtidi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Milan forması ile 41 maça çıkan Morata, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.