Alvaro Morata, "İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" cevap verdi!

Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada, "Getafe’de oynamak için elimden geleni yapacağım." dedi. Yıldız golcü, Sevilla iddialarını ise yalanladı.

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesi İspanya Milli Takımı kampında La Sexta'ya konuşan Morata, İspanya'daki hayalini açıkladı.

HANGİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR?

Gelecekte hangi takımda oynamak istediği sorulan Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

SEVİLLA İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Sevilla'dan teklif aldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren tecrübeli forvet, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla büyük bir kulüp, onu da göz ardı edecek değilim." dedi.

Galatasaray'daki durumu hakkında da konuşan Morata, "Galatasaray ile 6 ay daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." açıklamalarını yaptı.