Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında konuk ettiği LDLC ASVEL'i 107-81 yenerek 6. galibiyetini aldı.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti.

ASVEL'i 5 maç sonra yenen lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 6. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ve Loyd'un 9 sayılık katkısıyla öne çıktığı ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Mills'in kazandırdığı sayılarla etkili olan LDLC ASVEL karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından yüksek yüzdeyle oynayan ve farkı 18'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 54-41 üstün girdi.

Anadolu Efes - LDLC ASVEL

İki takımın da hücumda etkili olduğu üçüncü çeyrekte farkı açarak üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, bu periyodu 85-66 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte topu iyi paylaşarak doğru pozisyonlar bulan ve farkı açan Anadolu Efes, mücadeleden 107-81 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Mario Majkic (Slovenya)

Anadolu Efes: Payne 15, Loyd 20, Malcolm 4, Saric 12, Jones 10, Strazel 20, Ercan Osmani 8, Papagiannis 2, Yusta 14, Dozier 2, Erkan Yılmaz

LDLC ASVEL: Waters 5, Washington 6, Gach 7, Crowder 9, Dossou-Yovo 5, Fodzo Dada 16, Mills 15, Massa, Jackson, Lighty 2, Sestina 16, Bassoumba

1. Periyot: 25-17

Devre: 54-41

3. Periyot: 85-66

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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