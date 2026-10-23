Andre Onana maç sonrası trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un Kamerunlu yıldızı Andre Onana, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçının ardından evine giderken trafik kazası geçirdi.

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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Hearts takımını ağırlayan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, karşılaşma sonrası trafik kazasına karıştı.

ONANA'NIN DURUMU İYİ

61saat'in haberine göre; maçın ardından evine doğru yola çıkan Onana, Yomra'da zincirleme trafik kazasına karıştı. Onana'nın kullandığı arabaya arkadan gelen bir aracın çarptığı ve çarpmanın etkisiyle Kamerunlu oyuncunun otomobilinin önündeki araca çarptığı belirtildi. Haberde, kaza sonrası Onana ve ailesinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

YETKİLİLER YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu yetkililerin Onana'nın yanına gelerek son durumu yakından takip ettiği ve oyuncuya destek olduğu aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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