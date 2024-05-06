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Antalya'da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu

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Antalya&#039;da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu

Spor Haberleri

Galip gelenin Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı Beymelek Belediye Spor - Kaş Kınık Spor maçı başlamadan savaş alanına döndü. Aynı puanda iki takımın şampiyonluk maçında taşlar ve soplar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndüğü olayda 3 kişi yaralandı, maç ise ertelendi.

Antalya’nın Demre ilçesinde oynanan Beymelek Belediye Spor - Kaş Kınık Spor maçında ortalık savaş alanına döndü. Kazananın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı karşılaşmada olaylar çıktı.

Antalya'da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu - 1. Resim

Dün saat 15.30’da Süper Amatör Lig'in son müsabakasında liderlik için mücadele eden ve puanları aynı olan Beymelek Belediye Spor ile Kaş Kınık Spor, Demre Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden takımın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı mücadelenin öncesinde, kale arkasında yer verilen Kaş Kınık Spor taraftarının olduğu kısımda olaylar başladı.

Antalya'da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu - 2. Resim

Konuk ekibin taraftarları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telleri yıktı. Bu sırada sahaya meşaleler ve taşlar atılmaya başlandı. Atılan taşların isabet ettiği 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı.

Antalya'da şampiyonluk mücadelesinde ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü taşlar ve soplar havada uçuştu - 3. Resim
Yaralılar, ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Adeta savaş alanına dönen saha dışında polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla tarafları ayırmaya çalıştı. Olaylar devam ederken, stada yakın kısımda meşalelerden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Atılan taşlar nedeniyle de bazı araçların camları zarar gördü.

Kolluk kuvvetleri, iki ilçenin belediye ve kulüp başkanlarının da araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maç ise ertelendi.

Düzenleyen:  - Spor
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