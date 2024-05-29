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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza tesisleri gezdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza tesisleri gezdi
Antalyaspor, Alex De Souza, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor'un yeni Teknik Direktörü Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi. Alex'e, Başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti.

Antalyaspor'un yeni Teknik Direktörü Alex de Souza, dün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.  Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza tesisleri gezdi - 1. Resim

ALEX TESİSLERİ GEZDİ

Alex de Souza, bugün Antalyaspor'un tesislerini gezdi. Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemede bulunan Alex'e, Başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti. Alex, kulüp yöneticilerinden takımın genel durumu hakkında da bilgi aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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