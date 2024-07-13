Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona eriyor! Yıldız oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor

Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza'nın Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi ve imza vermesi, kulüp tarafından tepkiyle karşılanmış ve bu konuda bir açıklama yapılmıştı. Bu olayın ardından rahatsızlık duyan Alex de Souza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza, Antalyaspor'un kampında Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmiş ve bu durum kulüp tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

ANTALYASPOR KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI:

"Bugün sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.

Yapılan araştırma sonucunda:

Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır.

Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz.

Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz."

ALEX DE SOUZA SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDEYİ KULLANARAK AYRILACAK

Alex de Souza'nın sözleşmesinde, "10 Temmuz 2024 tarihine kadar transfer tahtası açılmazsa, Antalyaspor'a tazminat ödemeden tek taraflı sözleşmesini feshedebilir" maddesi bulunuyor. Mynet'in haberine göre, yaşanan bu olay sonrası morali bozulan Alex de Souza'nın, sözleşmesindeki bu maddeyi devreye sokarak takımdan ayrılması bekleniyor.