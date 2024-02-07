Arda Güler Ali Koç'u dinlemedi süper yeteneğin 1 senesi çöpe gitti!

Real Madrid'de gereken süreyi alamadığı için huzursuz olan ve İspanya basını tarafından sık sık haberleri yapılan Arda Güler'in Barcelona'ya gitmediği için pişmanlık yaşadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'de 20 milyon euro bedelle transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Kral Kupası son 32 turunda oynanan Arandina maçıyla ilk kez süre alan Arda Güler, Süper Kupa yarı finalindeki Atletico Madrid maçının ikinci uzatma dakikasında oyuna girmişti.

ARDA GÜLER BARCELONA'YA GİTMEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Arda Güler'in Real Madrid'de süre bulamadığı gerekçesiyle Barcelona'ya transfer olmadığı için pişman olduğu öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Arda Güler'e Real Madrid'de bulduğu süreden daha fazlasını verecekti. Haberlere göre Arda Güler'in Barcelona'ya transfer olamadığı için pişmanlık duyduğu iddia edildi.

FİZİKSEL OLARAK GELİŞİME İHTİYACI VAR

Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, Barcelona'ya transfer olamadığı için pişmanlık duymuyor. Haberde "Oyuncu hem kendine hem de takım arkadaşlarına güveniyor. Real Madrid'de başarılı olacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğinin de farkında." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler, Barcelona iddialarına cevap verdi. Milli futbolcu "Bunu söyleyenler beni hiç tanımıyor, dünyanın en iyi kulübünde olduğum için çok mutluyum... Benim zamanım yakında gelecek" dedi.

REAL MADRİD'DE REKABET ÇOK FAZLA

Defensa Central'de yer alan haberde henüz dakikalara yansımasa da teknik heyetin Arda Güler'den çok memnun olduğu ifade edildi. Haberin detayında "Özellikle Carlo Ancelotti, onu antrenman yaparken gördüğü andan itibaren özel bir yetenek olduğunu anladı. İtalyan koç ona karşı çok sabırlı olması gerektiğinin farkında. Real Madrid'de çok fazla rekabet var ve mevcut diziliş onu çok fazla desteklemiyor." ifadelerine yer verildi.

ANCELOTTİ'DEN ARDA GÜLER'E BRAHİM DİAZ TAVSİYESİ

Don Diario'da yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre Ancelotti, Arda'ya Brahim Diaz'ı örnek alması gerektiğini söyledi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Carlo Ancelotti onunla konuştu ve savunma sistemini değiştirmemek için derbide Joselu yerine Brahim'i oyuna aldığını söyledi. Brahim Diaz neredeyse hiç dakika almazken, sıkı çalışması ve savunmaya olan bağlılığıyla Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandı.

Bu bağlamda koç, Arda Güler'in defansif görevlere daha fazla katılması, daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanıyor ve ondan durumunu tersine çeviren Brahim'i örnek almasını istedi.

Şu anda Arda Güler'in durumunun kısa bir süre önce Brahim Díaz'ınkine oldukça benzediği doğru ve Diaz bahsettiğimiz gibi, bunu tersine çevirmeyi başardı, bu yüzden Carlo Ancelotti, Real Madrid için daha fazla dakika oynamak istiyorsa Türk oyuncunun takip etmesi gereken örnek konusunda çok net." Barcelona yaz ayı transfer döneminde İlkay Gündoğan'la anlaşmış, yıldız futbolcuyu bedavaya renklerine bağlamıştı. Arda Güler'i 1 yıl daha kadroda tutmak isteyen Ali Koç genç yetenekle üç kez masaya oturmuş, Başkan Koç ne Arda'yı ne de ailesini ikna edememişti.