A Millî Futbol Takımı'nın yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Awards'ta "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi. Real Madrid ve Juventus formaları giyen iki millî futbolcu, dünyanın önde gelen genç yetenekleriyle yarışacak. Arda Güler'in ayrıca LaLiga'da sezonun en iyi golü ödülünü kazandığı açıklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa futbolunda gösterdikleri performansla dikkat çeken millî futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, 2026 Globe Soccer Awards kapsamında "Yılın Yükselen Oyuncusu" (Emerging Player) ödülüne aday gösterildi.

Globe Soccer tarafından açıklanan 14 kişilik aday listesinde iki Türk futbolcunun da yer alması dikkat çekti.

Arda Güler ve Kenan Yıldıza büyük onur! Dünyanın en iyi gençleri arasında gösterildiler

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ DÜNYANIN EN İYİ GENÇLERİYLE YARIŞACAK

17'ncisi düzenlenecek Globe Soccer Awards'ta yılın yükselen oyuncusu ödülü için 14 futbolcu yarışacak.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın rakipleri arasında Barcelona'dan Pau Cubarsi, Real Madrid'den Endrick, Bayern Münih'ten Lennart Karl ve Paris Saint-Germain'den Warren Zaire-Emery gibi genç yıldızlar bulunuyor.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ödüle aday gösterilen futbolcular arasında Türkiye'yi temsil ediyor.

ARDA GÜLER'E BİR ÖDÜL DAHA! LALIGA'DA YILIN GOLÜNÜ ATTI

Globe Soccer'ın resmî açıklamasında Arda Güler'le ilgili bir başka önemli gelişmeye de yer verildi.

Millî yıldızın, Mart 2026'da Real Madrid'in Elche ile oynadığı karşılaşmada kendi yarı sahasından kaydettiği golün, LaLiga'da 2025-2026 sezonunun en iyi golü seçildiği duyuruldu.

Arda Güler, söz konusu ödülünü 28 Aralık'ta düzenlenecek törende alacak.

Böylece millî futbolcu, Globe Soccer Awards'ta yükselen oyuncu ödülü için yarışırken LaLiga'da sezonun en iyi golü ödülünün de sahibi oldu.

Arda Güler ve Kenan Yıldıza büyük onur! Dünyanın en iyi gençleri arasında gösterildiler

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'A NASIL OY VERİLİR?

Globe Soccer Awards'ın resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması 18 Kasım'da başladı.

Futbolseverler, 30 Kasım'a kadar devam edecek ilk tur oylamasında destekledikleri adaylara oy verebilecek.

İlk turun ardından finalistleri belirleme süreci tamamlanacak. İkinci aşamada taraftar oyları, Globe Soccer jürisinin değerlendirmeleriyle birleştirilecek.

Jüride Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas ve Luis Figo gibi futbol dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

ÖDÜLLER 28 ARALIK'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

2026 Globe Soccer Awards töreni, 28 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden futbolcuların, teknik direktörlerin ve kulüp temsilcilerinin katılacağı törende yılın en iyileri ödüllendirilecek.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da adayları arasında bulunduğu "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülünün sahibi törende açıklanacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala