Arda Güler'in dikkat çeken hareketi tüm dünyada konuşuluyor! Gönülleri fethetti

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elenen A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, maç sonrası alkışlanacak bir davranış sergiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Hollandalı oyuncuları tebrik eden Arda, üzüntüden yere yığılan takım arkadaşlarını da tek tek teselli etti.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada Ay-yıldızlı ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından milli futbolcular büyük bir üzüntü yaşarken, Arda Güler'in yanlarına giderek moral vermesi dikkat çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya yenilmesi sonrası, milli futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN ALKIŞLANACAK HAREKETİ

Samet Akaydin'in attığı golde asisti yapan Arda Güler, Hollanda'ya elendiğimiz maçın ardından dikkat çekici bir davranış sergiledi. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, üzüntü içindeki takım arkadaşlarını da tek tek teselli etti.

TARİHE GEÇEN ASİST

Genç yıldızımız Arda Güler, Samet Akaydin'in golüne yaptığı asistle Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaş altı dört futbolcudan biri olmayı başardı. Bu başarı, Arda'nın turnuvadaki ikinci asistiyle geldi.