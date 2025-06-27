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Arda Turan rotasını yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi! Hedefinde yıldız isim var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan rotasını yeniden Fenerbahçe&#039;ye çevirdi! Hedefinde yıldız isim var
Arda Turan, Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Shakhtar Donetsk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçe'nin milli yıldızına kancayı taktı. Sarı lacivertlilerin ise bu transfere olumsuz baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da gösterdiği başarının ardından yurt dışına açılan ve kariyerini Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan, transfer için harekete geçti. Turan'ın rotasını Süper Lig'e çevirdiği, hedefindeki ismin ise Fenerbahçe'de forma giyen yıldız isim olduğu iddia edildi.

İSMAİL YÜKSEK'İN ARDINDAN...

Takvim'in haberine göre; Arda Turan gözünü Fenerbahçeli futbolculara dikti. Turan, İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de takımında görmek istediğini yönetime iletti. Sarı lacivertlilerin ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında göndermek istemediği kaydediliyor.

Arda Turan rotasını yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi! Hedefinde yıldız isim var - 1. Resim

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Sarı lacivertli yönetim, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasına güveniyor. İrfan Can Kahveci'nin takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanan yönetimin, bu nedenle transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir cevap vermesi beklenmiyor.

Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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