Arda Turan’dan ilk hamle Ahmed Kutucu!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, takımıyla 19 Haziran’da Slovenya kampına başlıyor. Genç teknik adam, Eyüpspor’da birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu’yu da kadrosuna katmak istiyor.
Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, ilk transfer hamlesini eski öğrencisinden yana kullanmak istiyor.
Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, 19 Haziran tarihinde Slovenya’ya giderek yeni takımı ile çalışmalarına Ljubljana’da başlayacak.
Eyüpspor’u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu’nun yıldızını parlatan Arda Turan, eski öğrencisini yeni takımına istiyor. Yönetim de satışa sıcak bakıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran