Arjantinli yıldız Eric Lamela'nın yeni takımı belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 22:07 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 22:11 - Güncelleme:

Tottenham, Sevilla, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sevilla ile sözleşmesi sona eren Arjantinli forvet Eric Lamela, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Yunan ekibi sözleşmenin 3 yıllık olduğunu açıkladı