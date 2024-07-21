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Arjantinli yıldız Eric Lamela'nın yeni takımı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arjantinli yıldız Eric Lamela&#039;nın yeni takımı belli oldu
Tottenham, Sevilla, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilla ile sözleşmesi sona eren Arjantinli forvet Eric Lamela, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Yunan ekibi sözleşmenin 3 yıllık olduğunu açıkladı

Özellikle Premier Lig'deki Tottenham döneminde attığı klas gollerle hafızalara kazınan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Eric Lamela sürpriz bir transfere imza attı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Lamela, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. 

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

AEK, Eric Lamela'nın 3 yıl boyunca Yunan ekibinde forma giyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 19 maçta görev alan Arjantinli, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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