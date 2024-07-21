Arjantinli yıldız Eric Lamela'nın yeni takımı belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sevilla ile sözleşmesi sona eren Arjantinli forvet Eric Lamela, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Yunan ekibi sözleşmenin 3 yıllık olduğunu açıkladı
Özellikle Premier Lig'deki Tottenham döneminde attığı klas gollerle hafızalara kazınan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Eric Lamela sürpriz bir transfere imza attı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Lamela, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu.
SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI
AEK, Eric Lamela'nın 3 yıl boyunca Yunan ekibinde forma giyeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 19 maçta görev alan Arjantinli, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi