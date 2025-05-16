Aslan'ın 7. harikası! Çifte kupalı sezon olacak

Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, şimdi gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Sarı-kırmızılılar, şampiyon olması halinde son 55 yılda 7. kez bir sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nın ardından gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Sarı kırmızılılar, ligde şampiyonluğa ulaştığı takdirde, son 55 yılda 7. defa bir sezonu ‘çifte kupayla’ tamamlayacak.

1970 yılından bu yana Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 6 sezonda ‘duble’ yaptı. Son olarak 2018-2019 sezonunda hem lig hem de kupada şampiyon olan Aslan, 6 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayacak.

Son 55 yılında 6 defayla en çok çifte kupa şampiyonluğu yaşayan takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, bu alanda rakipleriyle arasındaki farkı da açacak. En çok çifte kupa zaferi elde eden ikinci takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, toplam 3 defa sezonu hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla tamamladı. İki sezon çifte zafer yaşayan Fenerbahçe’nin bu hasreti 45 yıla, Trabzon’un ise 41 yıla çıktı.