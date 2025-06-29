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Aston Villa, Gabriel Sara için devrede! Galatasaray rekor bonservis istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aston Villa, Gabriel Sara için devrede! Galatasaray rekor bonservis istedi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara için 20 milyon Euro teklif sundu. Sarı-kırmızılılar ise rakamı yetersiz buldu ve pazarlık masasına rekor taleple oturdu.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, yıldız isimlere Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Brezilyalı orta saha Gabriel Sara oldu.

Galatasaray'ın geçen sezon başında Norwich City'den 18 milyon euro bonservisle transfer ettiği Sara'ya, Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.

Aston Villa, Gabriel Sara için devrede! Galatasaray rekor bonservis istedi - 1. Resim

İngiliz temsilcisinin, 25 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 20 milyon euro seviyelerinde teklif yaptığı iddia edildi. Ancak Galatasaray yönetimi bu rakamı düşük buldu ve pazarlık masasına 40 milyon euro talebiyle oturdu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 45 resmi maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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