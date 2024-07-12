Aston Villa, Semih Kılıçsoy'un peşinde! Beşiktaş'a önerilen bonservis ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için devreye girdi. Ada ekibinin kulübe önerdiği bonservis miktarı belli oldu.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Aston Villa harekete geçti.

Türk futbolcuyu yakından takip eden İngiliz ekibi, 18 milyon euroluk teklif yaptı.

Bu rakamı az bulan yönetim, teklifi geri çevirerek teşekkür etti.

ASTON VILLA, SEMİH KILIÇSOY'UN PEŞİNE DÜŞTÜ

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda da bulunan Semih, çeyrek finalde eşleşmesinde Hollanda'ya karşı forma şansı bulmuştu.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkan 18 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 3 asist katkısında bulunmuştu.

En az 1 sene daha takımda kalması beklenen Semih'in sözleşmesine zam yapılarak maaşında iyileştirme yapılacağı konuşuluyor.