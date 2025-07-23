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Atletico Madrid'den flaş transfer! David Hancko resmen imzayı attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atletico Madrid&#039;den flaş transfer! David Hancko resmen imzayı attı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'un yıldız stoperi David Hancko'yu kadrosuna kattı.

İspanya ekibi Atletico Madrid,Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'dan Slovak milli futbolcu David Hancko'yu kadrosuna kattı.

Atletico Madrid'den flaş transfer! David Hancko resmen imzayı attı - 1. Resim

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki stoperin transferi için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 30 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü. Kariyerinde Zilina, Fiorentina ve Sparta Prag'da oynayan Hancko, 2022'de Feyenoord'a transfer oldu. Hancko, Feyenoord formasıyla 140 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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