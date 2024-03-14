Avrupa devi Okan Buruk'u istiyor! Fatih Terim'den sonra bir ilk gerçekleşebilir

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 14 Mart 2024 12:31 - Güncelleme: 14 Mart 2024 12:33 - Güncelleme:

Galatasaray, Okan Buruk, Lazio, Haber

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Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio'nun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'u da listesine aldığı belirtildi. Son 2 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Buruk'un Avrupa takımların yakın takibe aldığı isimlerden olduğu öğrenildi.