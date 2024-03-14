Avrupa devi Okan Buruk'u istiyor! Fatih Terim'den sonra bir ilk gerçekleşebilir
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Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio'nun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'u da listesine aldığı belirtildi. Son 2 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Buruk'un Avrupa takımların yakın takibe aldığı isimlerden olduğu öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine taktı.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı futbolla övgü toplamıştı.
Futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da bu defa teknik direktör olarak hizmet eden Buruk, üst üste ikinci lig şampiyonluğuna çok yakın.
Süper Lig'in 30. haftasına lider giren Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor.
LAZIO'DAN OKAN BURUK'A YAKIN TEMAS
Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Giovanni Martusciello'nun göreve getirildiğini açıklamıştı.
Sezon sonunda farklı isimlerle görüşmeyi düşünen Lazio'nun Okan Buruk'u da listeye eklediği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Türk hocayı yakın takibe alan İtalyanların, sezon sonunda teklif yapabileceği belirtildi.
Galatasaray'ın başında 85 resmi maça çıkan Okan Buruk, 64 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.
Öte yandan Okan Buruk, İtalya'ya gitmesi durumunda Fatih Terim'den sonra Serie A'da görev yapmış ikinci Türk hoca olacak.
Terim, daha önce Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmıştı.
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