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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler

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Avrupa Futbol Şampiyonası&#039;nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu EURO 2024'te ülkeleri adına mücadele edecek. Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen kulüp ve en fazla futbolcunun gittiği milli takım belli oldu.

Süper Lig'in 9 takımından yabancı 13 futbolcu, 7 farklı ülkenin formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK 3'er, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu EURO 2024'te ülkelerinin aday kadrolarında yer aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler - 1. Resim

EN FAZLA OYUNCU GÖNDEREN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Süper Lig'den EURO 2024'te mücadele edecek ülkelere en fazla oyuncu gönderen takımlar, Fenerbahçe ve Gaziantep FK oldu.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK'den 3'er futbolcu, EURO 2024'te ülkelerinin formasını giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten Dominik Livakovic Hırvatistan, Dusan Tadic Sırbistan, Sebastian Szymanski de Polonya kadrosunda yer alacak.

Gaziantep FK'den ise Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, Romanya formasıyla şampiyonada mücadele edecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler - 2. Resim

EN FAZLA OYUNCU ROMANYA'YA GİTTİ

Süper Lig'den en fazla oyuncunun gittiği milli takım Romanya oldu.

Romanya'nın aday kadrosuna Süper Lig kulüplerinden 4 oyuncu davet edildi.

Gaziantep FK'den Nita, Sorescu ve Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau, organizasyonda Romanya forması giyecek.

Romanya'da aday kadroda yer alması beklenen MKE Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan ise sakatlığı nedeniyle şampiyonada forma giyemeyecek.

Romanya'yı 3 oyuncuyla Polonya, 2 oyuncuyla Arnavutluk ve 1'er futbolcuyla Hırvatistan, Sırbistan, Belçika ve Slovenya takip etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler - 3. Resim

Süper Lig kulüplerinden EURO 2024'te forma giyecek yabancı futbolcular şunlar:

Dominik Livakovic-Fenerbahçe-Hırvatistan

Dusan Tadic-Fenerbahçe-Sırbistan

Sebastian Szymanski-Fenerbahçe-Polonya

Florin Nita-Gaziantep-Romanya

Deian Sorescu-Gaziantep-Romanya

Denis Dragus-Gaziantep-Romanya

Rey Manaj-Sivasspor-Arnavutluk

Ernest Muçi-Beşiktaş-Arnavutluk

Thomas Meunier-Trabzonspor-Belçika

Adam Buksa-Antalyaspor-Polonya

Krzysztof Piate-Başakşehir-Polonya

Alexandru Cicaldau-Konyaspor-Romanya

Jure Balkovec-Alanyaspor-Slovenya

 

Düzenleyen:  - Spor
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