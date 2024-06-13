Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig rüzgarı! İşte turnuvadaki tanıdık isimler

Düzenleyen: Ahmet Polat 13 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu EURO 2024'te ülkeleri adına mücadele edecek. Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen kulüp ve en fazla futbolcunun gittiği milli takım belli oldu.