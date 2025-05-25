Avrupa Ligi aşkına! Beşiktaş, üçüncülük yolunda hata yapmak istemiyor

Sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan siyah beyazlılar maçı kazanıp, Samsunspor’un takılmasını bekleyecek…

Süper Lig’de şampiyon belli, ikinci belli, küme düşenlerden üçü belli... Ancak üçüncülük için Beşiktaş ile Samsunspor yarışıyor. Ligi üçüncü bitirmek demek Avrupa Ligi bileti demek. Lig dördüncü ise ancak kendisine Konferans Ligi’nde yer bulabilecek.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile berabere kalarak üçüncülüğü Samsunspor’a kaptıran Beşiktaş, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçında hata yapmak istemiyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Beşiktaş, taraftarına galibiyetle veda etmeyi planlıyor.

LİG BİZİM İÇİN BİTMEDİ

Beşiktaş’ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek.

Oyuncularına ligin henüz kendileri için bitmediğini söyleyen teknik direktör Ole Gunner Solksjaer “Bu maç bizim için üç puandan daha fazla anlam ifade ediyor. Galibiyetten başka sonuç istemiyorum” dedi.