Avrupa'da 7 farklı ülkeden 10 kulüp istiyor! Yeni teklif dudak uçuklattı! Göztepe kararını verdi

Leipzig, Göztepe forması giyen yıldız santrfor Romulo'yu kadrsouna katmak istiyor. İzmir kulübü, Bundesliga temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için yaptığı son teklifi de yetersiz bularak reddetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Romulo'nun, Göztepe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Romulo, Avrupa'da birçok takımın radarına girdi. Sezonun sona ermesiyle 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Göztepe'ye dikkat çeken transfer teklifleri geliyor.

İNGİLTERE, İTALYA, ALMANYA, FRANSA, PORTEKİZ, HOLLANDA VE BELÇİKA

Sarı-kırmızılı kulüp ile şu ana kadar Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti.

LEIPZIG RAKAM YÜKSELTTİ

Son ciddi transfer teklifini Leipzig'in verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Göztepe'nin kapısını 12 milyon euroluk teklifle çalan Bundesliga kulübü, kısa sürede rakam yükseltti.

GÖZTEPE'DEN 15 MİLYON EUROYA RET

Leipzig Kulübü, Romulo için 15 milyon euroluk yeni bir teklif sunarken; Göztepe'nin ise bu teklifi de yetersiz bularak, reddettiği belirtildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Birçok Avrupa kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı futbolcu için İzmir kulübü, bonservis beklentisi 20 milyon euro olarak belirlendi.