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Göztepe'den ilk hamle! Arda Okan Kurtulan resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe&#039;den ilk hamle! Arda Okan Kurtulan resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, transferde ilk adımı attı. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'dan ayrılan genç oyuncu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den ilk hamle! Arda Okan Kurtulan resmen açıklandı - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Göztepe'den ilk hamle! Arda Okan Kurtulan resmen açıklandı - 2. Resim

Sağ bek, sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapabilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 29 resmi maçta görev aldı. Arda Okan, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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