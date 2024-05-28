Avrupa'da transfer yarışı alevlendi! Yusuf Yazıcı'dan Milan açıklaması

Yeni sezonda Lille'de devam etmeyi düşünmeyen Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor. Türk yıldız kendisi hakkında çıkan Milan dedikodularına cevap verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Türk milli futbolcu Yusuf Yazıcı için devreye girdiği öğrenildi.

Lille ile sözleşme uzatmayan milli oyuncunun bonservisini eline alacak olması birçok takımın iştahını kabarttı.

Fransız spor sitesi So Foot'a konuşan Yusuf, "Milan sizinle ilgileniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Sözleşmem yakında sona erecek, hala geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum." ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI: MILAN GİBİ BİR KULÜBE KAYITSIZ KALAMAZSINIZ

Almanya'da yapılacak EURO 2024'e konsantre olduğunu aktaran Yusuf, "Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum. Futbolda hala birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak." dedi.

Bu sezon 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.