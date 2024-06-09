Aziz Yıldırım ve Ali Koç barıştı! Kürsüde tarihi anlar! Kaybeden, kazanan adayı tebrik etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a kaybettiği seçim sonrası sürpriz bir şekilde kürsüye gelerek rakibini tebrik etti. Uzun yıllar bir araya gelmeyen ikilinin sıcak tavırları dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimini kazanarak Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık seçiminden zaferle ayrılan isim oldu.

Aziz Yıldırım'ın yanına giden Koç, kendisiyle beraber kürsüye çıktı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A TEBRİK

Koç'un tavırlarına teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

Fenerbahçe'ye yakışan bir seçim oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım, görevimizi yaptık, inşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz."