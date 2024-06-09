Tek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

YKS'ye giren Fenerbahçeli bir öğrencinin Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı başkanlık seçimiyle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.