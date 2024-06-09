Tek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
YKS'ye giren Fenerbahçeli bir öğrencinin Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı başkanlık seçimiyle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun YKS gününe denk gelmesi öğrencileri de etkiledi.
Medya Ankara'nın yaptığı röportajda, YKS'den çıkan öğrenci sınavda aklının Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.
Matematik sınavının zor olduğunu söyleyen genç öğrenci, 'Hayat Fener olduğu için' diyerek takımına duyduğu sevgiye dikkat çekti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor