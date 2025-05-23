Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye: Hemen seçime git

Fenerbahçe’de dün önemli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Ali Koç sabah saatlerinde camianın efsane ismi Aziz Yıldırım’ın ofisine giderek fikir alış verişinde bulundu.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sarı lacivertli camiada büyük heyecana yol açan ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun da yer aldığı görüşmede Aziz Yıldırım’ın seçim konusunda Koç’a, “Kongreye hemen gitmeli ve güvenoyu almalısın. Seçimi eylül ayında yapma. Yeni sezona güvenoyu al, öyle başla” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

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GERGİNLİK BİTSİN

Koç’un dikkatini camiadaki bölünmeye çeken Yıldırım’ın, “İmza toplamak tüzükte yer alan bir hak. Derneğe gitmen yakışık almadı. Gergin bir yaklaşım sergilememen gerekiyor” ifadelerini kullandığı ve, “Fenerbahçe’nin hemen şampiyon olması lazım. Diğer adaylarla diyalog kurman da olumlu olur” nasihatinde bulunduğu öğrenildi.

Eski başkan ayrıca yönetim anlamında bazı rahatsızlıklarını da dile getirdi. Sarı lacivertli kulüp görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini duyurdu.