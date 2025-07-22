Aziz Yıldırım'dan uyarı: "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor"

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya uyarılarda bulundu.

Yıldırım, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı, "Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.