Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde

Fenerbahçe'den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde
Fenerbahçe, Transfer, Reims, Milan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reims’in 19 yaşındaki kanadı Mamadou Diakhon'a teklif yapan Fenerbahçe, Milanlı Noah Okafor'un şartlarını da sordu. Sarı-lacivertliler, kanat transferinde son kararını gelişmelere göre verecek.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kanat hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen 19 yaşındaki Mamadou Diakhon için resmi teklif sunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde - 1. Resim

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcileriyle kişisel şartlar üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Diakhon için Monaco, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin de devrede olduğu öğrenilirken, Reims’in bonservis beklentisinin 7-8 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde - 2. Resim

Öte yandan sarı-lacivertliler, bonservisi Milan’da bulunan 25 yaşındaki Noah Okafor için de devreye girdi. Fenerbahçe, İsviçreli sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenerek alternatiflerini genişletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Murat İkinci kimdir, nereli? ROKETSAN Genel Müdürü'nün kariyeri ve biyografisiEski CHP Genel Başkanı Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldı - SporTrabzonspor'da veda resmileşti! Tonio Teklic ile yollar ayrıldıGalatasaray’dan dev hamle! Bankalar Birliği borcu sıfırlandı - SporGalatasaray'dan KAP açıklaması!Fenerbahçe'de Szymanski için Atalanta'dan teklif! Cevap net oldu - SporFenerbahçe'de Szymanski için Atalanta'dan teklif!Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - SporHakan Çalhanoğlu cephesinden transfer iddialarına cevap!Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaşmaya vardık - SporF.Bahçe ve G.Saray gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaştık!Galatasaraylıların uzun süredir beklediği müjde geldi! Tarihi imzayı Okan Buruk duyurdu: Transfer bitti - SporTarihi imzayı Okan Buruk duyurdu: Transfer bitti!
Sonraki Haber Yükleniyor...