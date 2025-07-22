Fenerbahçe'den genç yıldızlara kanca! İki kanat oyuncusu gündemde

Reims’in 19 yaşındaki kanadı Mamadou Diakhon'a teklif yapan Fenerbahçe, Milanlı Noah Okafor'un şartlarını da sordu. Sarı-lacivertliler, kanat transferinde son kararını gelişmelere göre verecek.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kanat hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen 19 yaşındaki Mamadou Diakhon için resmi teklif sunduğu ileri sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcileriyle kişisel şartlar üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Diakhon için Monaco, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin de devrede olduğu öğrenilirken, Reims’in bonservis beklentisinin 7-8 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bonservisi Milan’da bulunan 25 yaşındaki Noah Okafor için de devreye girdi. Fenerbahçe, İsviçreli sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenerek alternatiflerini genişletti.