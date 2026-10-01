Futbolda devam eden bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aralık 2025 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’na bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu yazıya rağmen TFF’nin Başsavcılığa bilgi vermeden aralarında 4 büyüklerin yöneticilerinin de bulunduğu 448 kişinin PFDK’ya sevklerini gerçekleştirdiği belirlendi.

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Kamuoyunda “futbolda bahis soruşturmaları” olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen adli soruşturmada bir gelişme daha yaşandı.

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1 YIL ÖNCE YAZI GÖNDERİLMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na yazı gönderildiği ortaya çıktı.

Yazıda; TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtilerek, idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendiği öğrenildi.

Bahis soruşturmasında kritik gelişme! TFF, sevkler öncesi savcılığı bilgilendirmedi

TFF BAŞSAVCILIĞI BİLGİLENDİRMEDİ

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Türkiye Futbol Federasyonu, bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi.

Bahis soruşturmasında kritik gelişme! TFF, sevkler öncesi savcılığı bilgilendirmedi

Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin, devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Bahis soruşturmasında kritik gelişme! TFF, sevkler öncesi savcılığı bilgilendirmedi

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bahis soruşturmasında kritik gelişme! TFF, sevkler öncesi savcılığı bilgilendirmedi

ÖNEMLİ GÖZALTILAR

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Ad Soyad Görevi / Unvanı Operasyon Kapsamındaki İller Durum Ferhat Gündoğdu - İstanbul, Ankara, Elazığ, Manisa Gözaltına Alındı Ferdi Karadoruk TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Gözaltına Alındı Ahmet Şahin Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Gözaltına Alındı Yunus Yıldırım Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Gözaltına Alındı Sebahattin Şahin TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Gözaltına Alındı Alican Sağlar TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Gözaltına Alındı Emre Kosif TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama yapılmıştı. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konulmuştu.

BAŞSAVCILIK 'İNCELEME YAPILMADI' DEMİŞTİ

Ayrıca MHK Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yaptırılmadığını bildirmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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