Bakan Osman Aşkın Bak, Formula 1 öncesi İstanbul Park'ta test sürüşü yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 yılından itibaren yeniden Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Türkiye Grand Prix'si öncesinde TOSFED İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Osman Aşkın Bak, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul Park'ı ziyaret etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile hazırlıkları denetleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osman Aşkın Bak - Ali Türkkan

KASKI TAKTI, PİSTE ÇIKTI

Bak, İstanbul Park'taki ziyareti sırasında FIA 2026 dünya gençler ralli şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen'le de bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Bakan Bak, yarış kıyafeti giyip kaskını takarak pistte sürüş yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak, ilk olarak İstanbul Park'taki ralli parkurunda, dünya gençler ralli şampiyonu Ali Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturarak toprak zeminli özel etapta tur attı. Daha sonra drift sporcusu Abbas Çimen'in kullandığı araca binen Bakan Bak, deneyimli pilotla drift heyecanı yaşadı.

Bakan Bak, sosyal medya paylaşımında, "Otomobil sporlarında nice zaferlere inşallah" mesajını yazdı.

Türkkan ve Çimen'e teşekkür eden Bak, bu sefer sürücü koltuğuna oturdu. Bakan Bak, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile F1 Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park'ta sürüş gerçekleştirdi. Pist sürüşü sonrası İstanbul Park'ta yapılacak modernizasyon çalışmaları istişare edildi.

TÜRKİYE GP'Sİ 1-3 EKİM'DE

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17'nci ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek. İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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