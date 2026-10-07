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Spor

Ballon d'Or için Harry Kane'e destek: Kazanmazsa ödül alay konusu olur

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Ballon d'Or için Harry Kane'e destek: Kazanmazsa ödül alay konusu olur
Başlık ResmiBallon d'Or için Harry Kane'e destek: Kazanmazsa ödül alay konusu olur

İngiltere Milli Takımı'nın eski file bekçisi Paul Robinson, Ballon d'Or'u (Altın Top) 33 yaşındaki yıldız golcü Harry Kane'in kazanması gerektiğini, aksi halde ödülün alay konusu olacağını söyledi.

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İngiltere Milli Takımı eski kalecisi Paul Robinson, futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or konusunda Bayern Münih forması giyen vatandaşı Harry Kane'e destek verdi.

"KANE İSTATİSTİKLERİNE KİMSE SAHİP DEĞİL"

Robinson, "Harry Kane Ballon d'Or'u kazanamazsa, ödül alay konusu olacaktır. Ballon d'Or ödülü için çok zorlu bir rekabet var ama kimse Kane'in istatistiklerine sahip değil. Bundesliga'da 98 maçta forma giydi ve Almanya'da 100 gol (101 gol) barajını geçen en hızlı oyuncu oldu" dedi.

Harry Kane, Bayern Münih'te bu sezon 7 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiHarry Kane, Bayern Münih'te bu sezon 7 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen Ballon d'Or ödülü, 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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