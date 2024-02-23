Barcelona, Fenerbahçe'den genç yıldızı kaptı! İlk idmanına çıkıp, fotoğraf paylaştı

Sezon başı genç yıldızı Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor. La Liga ekibi Barcelona, 10 yaşındaki Türk yetenek Rüzgar Çilingiroğlu'nu idmanlara davet etti.

Fenerbahçe U10 takımında forma giyen 2014 doğumlu Rüzgar Çilingiroğlu, Barcelona altyapısı La Masia'ya davet edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız adayı Rüzgar, "2023 Eylül ayında 1 hafta olmak üzere Barcelona kulübü altyapısı La Masia’dan davet aldım. Futbol gelişimim ve kariyerim açısından çok önemli bir tecrübe oldu. Bu süreçte bana destek olan Barcelona altyapı hocalarıma ve değerli FC Barcelona kulübüne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Avrupa takımlarına yaptığı transfer satışlarıyla gündeme gelen Fenerbahçe'nin alt yapıya ciddi yatırımlar yaptığı konuşuluyor.