Barcelona, Rashford transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İngiliz yıldız Marcus Rashford, Barcelona'ya imzaya hazırlanıyor. Katalan devi, kiralama + satın alma opsiyonlu formülde Manchester United ile el sıkıştı.

Barcelona, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarında Marcus Rashford için büyük bir adım attı.

The Athletic'in haberine göre Katalan kulübü, Manchester United ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir anlaşma için prensipte anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki İngiliz yıldızın kısa süre içinde İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Teknik direktör Hansi Flick'in onay verdiği transferde resmi açıklamanın an meselesi olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE DEVREDEYDİ

İngiliz yıldızın adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat telefonla görüştüğü Rashford için, sarı-lacivertli yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı biliniyordu. Başkan Ali Koç'un talimatıyla futbol direktörü Devin Özek'in İngiltere'ye gitmesi planlanıyordu.