Barcelona'da beklenen imza geldi: Hansi Flick açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Mayıs 2025 10:27 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 10:31 - Güncelleme:

La Liga'da Real Madrid'i geride bırakıp şampiyonluk ipini göğüsleyen Katalan kulübü Barcelona, Alman teknik direktörü Hansi Flick ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Hansi Flick ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme yenilenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 60 yaşındaki Alman teknik direktör, Temmuz 2024'te göreve başladığı Barcelona ile İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) şampiyonluğu yaşadı. YILLIK 11 MİLYON EURO Sky Sport'un Haziran 2024 tarihli haberinde; Flick'in, Katalan kulübünden yıllık 9 ile 11 milyon euro arasında ücret alacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik direktörün sözleşmesinde şarta bağlı bonuslar da bulunduğu belirtilmişti. İlgili Haber Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş