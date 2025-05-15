Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında RCDE Stadyumu yakınlarında bir araç Espanyol taraftarlarını ezdi. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
İspanya La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında stat dışında büyük bir olay meydana geldi. RCDE Stadyumu yakınlarında yaşanan olayda, bir araç Espanyol taraftarlarını ezdi.
Karşılaşma devam ederken stadyum dışında tansiyon yükseldi. Çıkan arbede sırasında bir araç, Espanyol taraftarlarının bulunduğu noktada kontrolden çıktı ve son sürat gaza bastı.
Yaşananlar sonrası hafif yaralananlar dışında ciddi bir sorun olmadığı aktarıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran