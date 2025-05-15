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Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında RCDE Stadyumu yakınlarında bir araç Espanyol taraftarlarını ezdi. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.

İspanya La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında stat dışında büyük bir olay meydana geldi. RCDE Stadyumu yakınlarında yaşanan olayda, bir araç Espanyol taraftarlarını ezdi.

Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi - 1. Resim

Karşılaşma devam ederken stadyum dışında tansiyon yükseldi. Çıkan arbede sırasında bir araç, Espanyol taraftarlarının bulunduğu noktada kontrolden çıktı ve son sürat gaza bastı.

Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi - 2. Resim

Yaşananlar sonrası hafif yaralananlar dışında ciddi bir sorun olmadığı aktarıldı.

Espanyol-Barcelona derbisinde kan donduran olay! Araba taraftarları ezdi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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