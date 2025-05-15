Al-Ittihad Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldu!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 32. haftasında Al Raed'i 3-1 mağlup eden Al Ittihad, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Laurent Blanc'ın ekibi, kulüp tarihindeki 10. lig zaferini yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 32. haftasında lider Al-Ittihad, Al Raed ile karşı karşıya geldi. Laurent Blanc yönetimindeki Al Ittihad, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçta Al Ittihad'ın gollerini 21. dakikada Bergwijn, 40. dakikada Pereira ve 47. dakikada Al Obud kaydetti. Konuk ekip Al Raed'in tek golü ise 9. dakikada Gonzalez'den geldi.

Bu zaferle birlikte Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1981/82, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2008/09 ve 2022/23 sezonlarında mutlu sona ulaşan Al Ittihad, 2024/25 sezonunu da zirvede tamamlamayı başardı.