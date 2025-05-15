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Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Espanyol-Barcelona maçına saatler kala maçın yayın kanalı merak konusu oldu. Milyonların beklediği dev derbide Barcelona, Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

La Liga’nın 36.haftasında Barcelona Espanyol mücadelesi yer alıyor. Bu akşam oynanacak maçta Barcelona ezeli rakibi Espanyol’a üstün gelerek galibiyeti garantilemek istiyor.

ESPANYOL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Espanyol-Barcelona maçı 15 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.30’da başlayacak. Milyonların beklediği karşılaşmada galip gelen takım sezonun geleceğine yön verecek.

Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi! - 1. Resim

BARCELONA-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga’nın 36. haftasında iki ezeli rakip Barcelona ve Espanyol karşı karşıya gelecek. Barcelona-Espanyol maçı Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak. 

Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi! - 2. Resim

BARCELONA MUHTEMEL 11’LER

Ter Stegen, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Gavi, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres

ESPANYOL MUHTEMEL 11’LER

Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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