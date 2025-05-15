Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi!
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Espanyol-Barcelona maçına saatler kala maçın yayın kanalı merak konusu oldu. Milyonların beklediği dev derbide Barcelona, Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.
La Liga’nın 36.haftasında Barcelona Espanyol mücadelesi yer alıyor. Bu akşam oynanacak maçta Barcelona ezeli rakibi Espanyol’a üstün gelerek galibiyeti garantilemek istiyor.
ESPANYOL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Espanyol-Barcelona maçı 15 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.30’da başlayacak. Milyonların beklediği karşılaşmada galip gelen takım sezonun geleceğine yön verecek.
BARCELONA-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga’nın 36. haftasında iki ezeli rakip Barcelona ve Espanyol karşı karşıya gelecek. Barcelona-Espanyol maçı Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.
BARCELONA MUHTEMEL 11’LER
Ter Stegen, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Gavi, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres
ESPANYOL MUHTEMEL 11’LER
Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez.