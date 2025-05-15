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Play-Off maçları ne zaman? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maçları takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Play-Off maçları ne zaman? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maçları takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de futbol heyecanı, sezon sonlarına yaklaştıkça daha da yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandı. Gözler bu kez liglerin kaderini belirleyecek olan play-off mücadelelerine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de oynanacak play-off karşılaşmalarının detaylı programını resmen duyurdu.

Trendyol 1. Lig’de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off aşaması için geri sayım başladı. Süper Lig bileti almak isteyen ekipler zorlu maratonda tek maçlık eşleşmelerle rakiplerini eleyip finale kadar yükselmek istiyor.

1. tur karşılaşmaları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Kritik günde saat 16.00’da Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, saat 20.00’de ise Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek.

Play-Off maçları ne zaman? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maçları takvimi - 1. Resim

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

1.⁠ ⁠LİG PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

1.⁠ ⁠Tur Maçları:

15 Mayıs Perşembe

16.00: Teksüt Bandırmaspor - Erzurumspor FK

20.00: Uğur Okulları İstanbulspor - Geosis Boluspor

2.⁠ ⁠Tur İlk Maçları: 19 Mayıs Pazartesi

2.⁠ ⁠Tur Rövanş Maçları: 23 Mayıs Cuma

Final Maçı: 29 Mayıs Perşembe

2.⁠ ⁠LİG PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

1.⁠ ⁠Tur Maçları: 8 Mayıs Perşembe

2.⁠ ⁠Tur İlk Maçı: 12 Mayıs Pazartesi

2.⁠ ⁠Tur Rövanş Maçı: 16 Mayıs Cuma

3.⁠ ⁠Tur Maçları:

İlk Maç: 22 Mayıs

Rövanş: 26 Mayıs

Final Maçı: 1 Haziran Pazar

3.⁠ ⁠LİG PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

1.⁠ ⁠Tur Maçları: 30 Nisan Çarşamba

2.⁠ ⁠Tur Maçları:

İlk Maç: 5 Mayıs

Rövanş: 9 Mayıs

3.⁠ ⁠Tur Maçları:

İlk Maç: 15 Mayıs

Rövanş: 19 Mayıs

Final Maçları:

2. Grup: 24 Mayıs Cumartesi

4. Grup: 25 Mayıs Pazar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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