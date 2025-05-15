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Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken heyecan doruğa çıkıyor. 36. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Ligin hem alt sıralarını hem de Avrupa bileti yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu karşılaşma, futbolseverlerin radarında. Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Rayo Vallecano - Real Betis karşılaşması, birden fazla platformda canlı yayınlanacak. Rayo Vallecano - Real Betis maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Ligin son düzlüğüne girilirken hem alt sıraları hem de Avrupa kupaları yarışını etkileyebilecek  mücadele, taraftarların yoğun ilgisini çekiyor.

Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken Rayo Vallecano ile Real Betis, 36. hafta kapsamında kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano - Real Betis maçı 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Madrid temsilcisi Rayo Vallecano’nun sahasında oynanacak karşılaşma, hem ev sahibi ekip için düşme hattından uzaklaşmak hem de konuk Real Betis için Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamak adına büyük önem taşıyor. 

Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MUHTEMEL 11

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria, Ciss, Valentin, Embarba, Lopez, de Frutos, Garcia

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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