Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 19:13 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 19:13 - Güncelleme:

İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken heyecan doruğa çıkıyor. 36. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Ligin hem alt sıralarını hem de Avrupa bileti yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu karşılaşma, futbolseverlerin radarında. Rayo Vallecano - Real Betis maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA? İspanya La Liga'nın 36. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Rayo Vallecano - Real Betis karşılaşması, birden fazla platformda canlı yayınlanacak. Rayo Vallecano - Real Betis maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından aynı anda izleyiciyle buluşacak. Ligin son düzlüğüne girilirken hem alt sıraları hem de Avrupa kupaları yarışını etkileyebilecek mücadele, taraftarların yoğun ilgisini çekiyor. İlgili Haber Espanyol Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barça şampiyonluk maçına çıkıyor! RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken Rayo Vallecano ile Real Betis, 36. hafta kapsamında kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano - Real Betis maçı 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Madrid temsilcisi Rayo Vallecano’nun sahasında oynanacak karşılaşma, hem ev sahibi ekip için düşme hattından uzaklaşmak hem de konuk Real Betis için Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamak adına büyük önem taşıyor. İlgili Haber İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları RAYO VALLECANO-REAL BETIS MUHTEMEL 11 Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria, Ciss, Valentin, Embarba, Lopez, de Frutos, Garcia Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez İlgili Haber Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan