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İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları
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Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla başlarken, İstanbulspor ile Boluspor arasında oynanacak kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Süper Lig hayalini sürdürmek isteyen iki ekibin mücadelesi, adını yarı finale yazdıracak takımı belirleyecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede kaybeden taraf sezonu kapatırken, kazanan takım bir üst tura yükselecek. İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

İSTANBULSPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’de normal sezonun ardından play-off heyecanı başlarken, İstanbulspor ile Boluspor arasındaki kritik eşleşmenin günü ve saati netlik kazandı.

Süper Lig yolunda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 15 Mayıs 2025 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadelenin başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

İstanbulspor’un ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşma, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları - 1. Resim

İSTANBULSPOR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off etabının ilk turunda karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile Boluspor’un mücadelesi, futbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği bir platformda yayınlanacak.

Maç bu akşam TRT Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın yayın saati maçla aynı şekilde 19.00 olarak planlanırken, sporseverler Türkiye'nin dört bir yanından ekran başına geçerek zorlu mücadeleyi yakından takip edebilecek.

İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları - 2. Resim

İSTANBULSPOR BOLUSPOR MUHTEMEL 11

İstanbulspor: İsa, Okan, Coly, Duhan, Yunus, Vorobjovas, Abdullah, Loshaj, Sambissa, Kyassou Diarra, Emir

Boluspor: Çağlar, Fethi, Oulare, Iskandarli, Enes, İshak, Oğuz, Lico, Hasani, Mukairu, Aleksic

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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