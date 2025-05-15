İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trendyol 1. Lig play-off maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 18:20 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 18:20 - Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla başlarken, İstanbulspor ile Boluspor arasında oynanacak kritik karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Süper Lig hayalini sürdürmek isteyen iki ekibin mücadelesi, adını yarı finale yazdıracak takımı belirleyecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede kaybeden taraf sezonu kapatırken, kazanan takım bir üst tura yükselecek. İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

İSTANBULSPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Trendyol 1. Lig’de normal sezonun ardından play-off heyecanı başlarken, İstanbulspor ile Boluspor arasındaki kritik eşleşmenin günü ve saati netlik kazandı. Süper Lig yolunda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 15 Mayıs 2025 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadelenin başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı. İstanbulspor’un ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşma, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İlgili Haber Galatasaray Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları İSTANBULSPOR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Play-off etabının ilk turunda karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile Boluspor’un mücadelesi, futbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği bir platformda yayınlanacak. Maç bu akşam TRT Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın yayın saati maçla aynı şekilde 19.00 olarak planlanırken, sporseverler Türkiye'nin dört bir yanından ekran başına geçerek zorlu mücadeleyi yakından takip edebilecek. İlgili Haber PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih'te oynanacak İSTANBULSPOR BOLUSPOR MUHTEMEL 11 İstanbulspor: İsa, Okan, Coly, Duhan, Yunus, Vorobjovas, Abdullah, Loshaj, Sambissa, Kyassou Diarra, Emir Boluspor: Çağlar, Fethi, Oulare, Iskandarli, Enes, İshak, Oğuz, Lico, Hasani, Mukairu, Aleksic İlgili Haber Espanyol Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barça şampiyonluk maçına çıkıyor!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan