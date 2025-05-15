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PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih'te oynanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih&#039;te oynanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük finale sayılı günler kaldı. Sezonun zirve mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya'nın güçlü ekibi Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma, 2025 Şampiyonlar Ligi şampiyonunu belirleyecek. Finalin oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı ise şimdiden gündemde.

Final sahnesine çıkan takımlar, yarı finalde ortaya koydukları performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Mücadeleye Almanya’nın Münih şehri ev sahipliği yapacak.

Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmada Avrupa futbolunun en iyisi belli olacak. Türk futbolseverler ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun da Inter formasıyla sahada olması beklenen mücadeleyi iple çekiyor.

PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih'te oynanacak - 1. Resim

PSG VE INTER ZORLU YARI FİNALLERİ GEÇEREK ADINI FİNALE YAZDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final etabında büyük heyecan yaşandı. Inter, yarı finalde karşılaştığı Barcelona ile ilk maçı 3-3 berabere tamamladı.

Rövanşta ise İtalyan ekibi, 4-3’lük üstünlük sağlayarak adını finale yazdırmayı başardı. Mücadelenin temposu ve golleri, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Diğer tarafta PSG, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal’i eleyerek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Fransız temsilcisi, rövanşta da 2-1 galip gelerek toplamda 3-1’lik skorla finale çıktı.

PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih'te oynanacak - 2. Resim

PSG - INTER FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı. Avrupa’nın iki devi, milyonlarca taraftarın ekran başında olacağı bu dev maçta kozlarını paylaşacak.

PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali Almanya Münih'te oynanacak - 3. Resim

PSG - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi final mücadelesinin Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. UEFA organizasyonlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT’nin daha önceki maçları ekranlara taşıdığı göz önüne alındığında PSG - Inter finalinin de TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor. Resmi yayın açıklamasının ise kısa süre içinde yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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